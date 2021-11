Une formation Afpa et une embauche en apprentissage pour le SAV de Fnac-Darty

Ceux qui ont une prédisposition pour la réparation des appareils électriques, électroniques ou informatiques, le groupe Fnac-Darty embauche et forme en apprentissage avec l’Afpa des Techniciens pour son service après-vente (SAV) pour ses enseignes dans toute la région Avignon, Marseille, Nice ou Toulon.

Ces contrats en alternance d’une durée de un an débutent en décembre 2021 ou en mars 2022. La partir formation est assurée à l’Afpa à Marseille avec hébergement possible sur place et restauration.

C'est pour apprendre à diagnostiquer des pannes, dépanner, réparer tout type d’appareils de marques différentes et assurer la relation client. C’est-à-dire apprendre à vendre des prestations ou des produits en fonction des besoins des clients. Le but est d’obtenir un Titre Professionnel de Technicien après-vente en électroménager et audiovisuel à domicile. C’est un diplôme du ministère du travail qui est reconnu par les entreprises.

Pour postuler il faut avoir obligatoirement le permis B, un niveau de maths de fin de seconde ou de fin de BEP des métiers de l'électronique. On peut écrire directement à gaetan.maas@afpa.fr Je vous met les liens sur francebleu.fr