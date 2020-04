L'éphéméride du samedi 4 avril 2020

Hello! J’ai choisi pour vous le 4 avril 1964. Ce jour-là, c’est historique, un groupe occupe les cinq premières places du classement américain! Quelques mois plus tôt, on ignorait leur existence aux Etats-Unis : il s’agit, bien sûr, des Beatles !...