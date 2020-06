Hello! J’ai choisi pour vous le 28 juin 93. A la télé, ça sent fort la garrigue, en on entend les cigales grâce à la série d’An’tenneu 2 « Le Château des Oliviers », avec Brigitte Fossey...

Brigitte Fossey et sa fille Marie Adam sur le tournage de la série télévisée Le Château des Oliviers, réalisée par Nicolas Gessner. © Getty - Sergio Gaudenti / Sygma