Hello! J’ai choisi pour vous le 24 juin 90. Ce jour-là, il fait beau, et le parisien était tout ébahi! Comme par magie, on lui a transformé ses Champs Elysées en immense champ de blé...

La grande moisson sur les Champs Elysées à Paris le 24 juin 1990. © Getty - Pool BUU / DUCLOS / Gamma-Rapho