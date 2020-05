L'éphéméride du samedi 16 mai 2020

J’ai choisi pour vous le 16 mai 86, jour de la sortie, aux Etats-Unis, de « Top Gun » Nous avons-là des avions F14, Tom Cruise, une intrigue amoureuse, certes, mais surtout un formidable spot de pub pour l’US Navy, avec, avouons-le, des scènes d’acrobaties aériennes à couper le souffle.

34 ans plus tard, nous allons enfin avoir droit à un Top Gun 2 : dans « Top Gun : Maverick », notre super-pilote, qui malgré tous ses efforts, n’est toujours pas mort, est devenu instructeur, et il prépare des djeunes à une mission ultra-périlleuse, la mission spéciale la plus dangereuse mortelle de ouf que personne n’avait imaginé ever !!! La sortie, prévue en juillet, a été retardée, pour cause de Covid. Nous l’aurons pour noël !

L’expression du jour, c’est « Ne pas faire de quartier ! ».

Ce samedi, n’oubliez pas de fêter les Honoré.