A cheval avec Horse Aventure

L'Escapade de la semaine du côté du Pic Saint-Loup

Claire Le Gall, accompagnatrice de tourisme équestre passionnée, propose des balades pour cavaliers du débutant au confirmé, dans des paysages magnifiques, et sur des chevaux bien dans leur tête et dans leurs sabots !

Balade à cheval Saint-Bauzille-de-Montmel - Horse Aventure

Horse Aventure au Domaine de St Germain à Saint-Bauzille-de-Montmel.

Balades classiques, formules plus insolites (cheval et yoga, cheval et vin, sorties sunset) ou encore visite patrimoniale (Les 16 et 17 septembre balade à cheval d’une demi-journée avec visite privée du Château de Montlaur), vous n'aurez que l'embarras du choix !

Renseignements et planning des sorties au 06 13 90 53 65