Ambiance Camarguaise à la Laupio du Potager du Vidourle

Un cadre authentique pour des soirées joyeuses

Isabel Marchand est maraîchère à Marsillargues. Au Potager du Vidourle , elle cultive en permaculture des légumes qu'elle livre à domicile, et que vous pouvez aussi déguster à la Laupio, le restaurant camarguais en plein air qu'elle a créé!

A la Laupio , les soirées sont musicales et conviviales, les ingrédients de ces soirées réussies ? Repas Camarguais, musique et danse flamenco, chevaux, et bonne humeur (Du jeudi au dimanche sur réservation au 07 85 15 30 24)