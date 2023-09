Balade du Grau d'Agde à la Tamarissière

A l'embouchure du fleuve Hérault

Cap à l’Ouest pour découvrir un coin plutôt préservé, le Grau d'Agde et son charme désuet de village de pêcheurs, et la tranquillité de la Tamarissière , ses villas d'époque, sa pinède et sa plage sauvage.

La Tamarissière et le Grau d'Agde, à l'embouchure de l'Hérault - H.Comte

Notre invitée : Laurence Richard de l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée.