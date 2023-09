Le Mas des Violettes, un havre de paix au pied du Pic Saint-Loup

Changez d'air à deux pas de chez vous

Une Maison d'hôtes au pied du Pic Saint Loup, pour vous offrir un bol de nature et de détente à 30 minutes de Montpellier : Le Mas des Violettes , c'est le petit paradis où vous accueillent Anne-Sophie et Bruno Lancia.

Chambres d'hôtes, roulotte, jardin, piscine et boulodrome, gîtes et salle de réception pour organiser une grande fête (mariage, cousinade, incentive...), l'escapade avec vue sur l'Hortus et le Pic Saint-Loup vaut le détour !

La roulotte du Mas des Violettes - Régis Domergue- Le Mas des Violettes

Infos : Le Mas des Violettes, hameau de Gourdou à Valflaunès. Tél 06 45 35 67 26