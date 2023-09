Une balade au pas des ânes de ChaniAnes à Villeneuvette

Vos enfants s'en souviendront longtemps !

Pavot et Reinette,ChaniAnes à Villeneuvette - 34

Explorer les alentours de Villeneuvette au rythme du pas tranquqille d'un âne, c'est ce que vous propose ChaniAnes .

Chantal Martinez élève des ânes bien sympathiques et très mignons : Reinette, Pavot, Arnica, et les autres. Des compagnons que vos enfants adoreront brosser et caliner, avant de partir en balade avec eux.