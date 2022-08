De Dunkerque à Dieppe : volailles, huîtres et pâté aux poires

"L’étape gourmande" vous prend en route pour un voyage gustatif entre Dunkerque et Dieppe. Prêts à en avoir plein les papilles ? Au programme, des produits du terroir, de la volaille, des huîtres fraiches et un certain pâté aux poires. Bon appétit !

"L’étape gourmande" continue sa traversée de la France pour vous faire découvrir les produits de notre terroir. Focus ce mercredi sur le patrimoine culinaire et les produits locaux entre Dunkerque et Dieppe, entre les Hauts-de-France et la Normandie.

Pendant une heure, l'animatrice Nathalie Helal est accompagnée d'Eric Birlouez, historien et sociologue de l’agriculture et de l’alimentation. Conférencier et enseignant, il est également l'auteur d'ouvrages comme l'Histoire de l'alimentation des Français (du Paléolithique au covid19) aux Éditions Ouest France et de la Petite et grande histoire des céréales et légumes secs aux Éditions QUAE.

Volailles, huîtres et pâté aux poires

Au programme, les volailles de Licques dans le Pas-de-Calais élevées dans la ferme familial de la famille Saint-Maxent. "Volailles de Licques" est une indication géographique protégée depuis 1996. La volaille est Label Rouge et a accès à l'air libre sur un grand espace. 30 000 poulets y sont produits par an. Carine Marchand-Saint-Maxent nous présente son exploitation !

Côté mer, "L’étape gourmande" vous emmène à la découverte des huîtres de Veules. La "veulaise" est la première huître de Seine-Maritime élevée en pleine mer sur l’estran de la Veules. Les huîtres des ostréiculteurs installés à Veules-les-Roses seront bientôt reconnues au niveau européen.

Eric Colsenet nous raconte l'histoire improbable de l'aquaculture dans cette zone géographique.

Terminons par une touche normande : le pâté aux poires de Fisée à Dieppe. Cultivé traditionnellement au nord de la Seine-Maritime, au pays de Bray et en Picardie, la poire de Fisée est devenu rare. Celle-ci n'est consommable que cuite. Lors de la cuisson, elle change de couleur pour prendre un aspect rougeâtre.

C'est à la Toussaint que se déguste le pâté de poires de Fisée, qui envahit progressivement les marchés locaux.