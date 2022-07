A Morzine, comme dans toute la Haute-Savoie, on aime déguster les fromages régionaux et c’est vrai qu’ils sont particulièrement nombreux. La tomme de Savoie, le reblochon, le beaufort, l’Etivaz, et enfin l’Abondance, dont je vais vous raconter l’histoire. Une histoire qui est intimement liée à celle de l’abbaye d’Abondance, au cœur des montagnes, entre le Léman et la frontière suisse.

Dès le XIe siècle, les moines comprennent que leur fromage peut devenir la vraie richesse de la vallée, et servir de monnaie d’échange. Ils font défricher les forêts, encouragent l’élevage, et la création d’alpages et de pâturages pour les vaches. Au passage, ils s’arrangent pour développer une race en particulier, robuste et rustique, qu’ils baptisent “abondance”, elle aussi. La production laitière de l’été, transformée en fromage par les paysans, sert à payer les impôts directement à l’abbaye.

L’Abondance a acquis ses lettres de noblesse, de nouveau, grâce à des religieux ! En 1381, un nouveau pape, Clément VII, est élu à Avignon. L’Abondance est servi à la table du conclave. Très vite, il est présent sur toutes les grandes tables de la Cour de Savoie. Sa renommée est telle qu’il sert systématiquement de monnaie d’échange !

En 1996, il décroche son appellation d’origine protégée, donc son cahier des charges est codifié et contrôlé comme jamais, en particulier, certaines informations de traçabilité : il y a deux catégories d’Abondance, les fromages fermiers, dont le lait provient d’une seule ferme, et les fromages laitiers, dont le lait peut provenir de plusieurs exploitations, donc d’une coopérative. Une plaque est apposée sur son talon pour identifier son producteur : elle est ovale et verte pour les fromages fermiers, carrée et rouge pour ceux qui viennent d’une coopérative.

Avec le Beaufort, ce sont des monuments du patrimoine français ! Quelques petites astuces pour les différencier. La pâte du beaufort est jaune, plus ou moins claire, une couleur qui provient des herbes broutées par les vaches montbéliardes ou tarines. Il est produit à l'est des Alpes alors que l'abondance est fabriqué plus au nord. Il faut 3 mois d'affinage minimum pour l’Abondance, et 5 pour le beaufort.

Autre différence : la température de chauffage du caillé. L'abondance est une pâte pressée mi-cuite puisque le fromager la chauffe à 48°C alors que le beaufort peut être porté jusqu'à 56°C. L’odeur de l’Abondance enfin est plus laitière.

Pas facile d’emporter avec soi une meule de 10 kilos, surtout sur un vélo de course, mais impossible pour les coureurs de ne pas craquer au moins pour un morceau raisonnable avant de s’élancer demain matin !