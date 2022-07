L’andouillette et le sabayon

Comme la plupart des andouillettes, celle de Troyes se compose de chaudins, c’est-à-dire d’intestins de porc, et d’estomacs du même animal, découpés en lanières, dans le sens de la longueur. Il faut 45 tonnes d’abats de porc pour fabriquer 15 tonnes d’andouillettes. Son assaisonnement est un peu différent de celui des autres andouillettes, puisqu’il est à base d’oignons et d’un peu de champagne, en plus du sel, du poivre, et de la noix de muscade.

Le surnom de Troyes autrefois, c’était “capitale de la charcuterie française” et à juste titre, on peut dire que le patrimoine culinaire lui doit un grand nombre de recettes comme les jambons, les terrines, les langues de moutons fumées et les hures de sanglier, c’est-à-dire, des préparations faites à partir de la tête de l’animal !

Pour revenir à ces fameuses andouillettes, j’ai une anecdote pour vous : en 1590, la guerre de religions entre catholiques et protestants fait rage. 4.000 soldats de l’Armée royale d’Henri IV, roi protestant, s’introduisent de nuit dans la ville, pour la reprendre aux partisans du Duc de Guise, les Ligueurs catholiques. Les soldats se trouvent dans le quartier Saint-Denis, quand leurs narines sont chatouillées par une odeur appétissante… Celle des andouillettes que les tripiers sont en train de préparer ! Ils en oublient leur mission et se goinfrent à qui mieux mieux. Les Ligueurs les surprennent en plein festin, et en trucident la plus grande partie ! Ce jour-là, l’andouillette de Troyes est entrée dans l’Histoire !

Pas sûr que vous ayez encore faim après une andouillette … mais dans le doute, je vous propose un entremets d’origine italienne, qui remonte lui aussi au 16e siècle : le sabayon ! Un mélange cuit et mousseux de jaunes d’œufs, de sucre et de marsala ou de madère. Ici, bien sûr, c’est du champagne qui est utilisé dans la recette, honneur au vin local oblige !

Pour l'origine du nom, “sabayon”, il y a plusieurs versions. Selon certains, le mot dériverait de “San Pascual Baylon, un saint protecteur des cuisiniers et des pâtissiers. La légende raconte que ce moine franciscain, d’origine espagnole, aurait imaginé la recette pour ses pénitentes, désireuses de requinquer sexuellement leurs maris fatigués !

Pour d’autres, il s’agit d’une déformation du napolitain “zapillare”, qui signifie “mousser”. Et c’est à la très gourmande Catherine de Médicis, qu’on devrait le sabayon, puisqu’elle en aurait apporté la recette en France à l’occasion de son mariage avec Henri II.

Quoiqu’il en soit, le sabayon au champagne se déguste tiède ou froid, seul ou accompagné de fruits, et c’est une merveille vraiment reconstituante, je vous rappelle qu’il contient des jaunes d’œufs ! Donc un petit écart de régime plutôt utile pour nos cyclistes…