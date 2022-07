La cancoillotte et les bonbons des Vosges

Dernière étape du Tour de France femmes. Elles traversent la Franche-Comté et le massif Vosgien, de Lure à la Super Planche des Belles Filles… Et pour cette dernière étape, on ne va pas se priver, pas question de changer nos bonnes habitudes !

A Lure, le produit-star, c’est évidemment la cancoillotte, dont l’histoire est indissociable de la région Franche-Comté. Le nom vient du latin ! C’est un produit laitier très ancien, probablement vieux de plus de 2000 ans. A l’origine, on trouve l’expression latine “concoctum lactem”, littéralement, “lait concocté”. Mais ce qui est surprenant, c’est que sans le fromage de comté, la cancoillotte n’aurait sans doute pas existé…

Ça tient à la situation géographique de la région, entre montagnes du Jura, où les paysans fabriquaient le comté, et la plaine de la Saône, où ils fabriquaient du beurre. Le lait écrémé qui restait était donné aux animaux. Mais certains se sont aperçus que cette matière pouvait tout à fait convenir pour l’alimentation humaine. A partir de là, on s’est mis à le transformer en fromage, qu’il fallait chauffer pour le consommer. On a aussi dû améliorer sa texture, en lui ajoutant du beurre, du vin… avant de le verser dans un pot pour le conserver pendant des jours, voire des semaines !

Evidemment, c’est un fromage du pauvre, modeste mais bourratif, vendu sur les marchés locaux. Mais à la fin du 19e siècle, elle se développe et apparaît dans les crémeries parisiennes.

Les bonbons des Vosges sont eux aussi renommés en dehors de sa région natale. Il s’agit d'un des fleurons de la confiserie française, au goût très particulier, vraiment imprégné des sapins des sommets du massif vosgien…

A l’origine, un pharmacien vosgien, André Deudon. En 1927, il a l’idée de confectionner une mixture à base de miel, d’eucalyptus et d’huile essentielle de sapin pour soigner les maux de gorge. C’était d’autant plus malin que le miel de sapin dans les Vosges était abondant et réputé ! Sa couleur brune et sa saveur puissante sont dues aux branches de sapin que les abeilles butinent dans une zone à l’indication géographique protégée. En revanche, pour ce qui est des bonbons, le dosage de sucre, de miel et d’huile essentielle est une recette secrète et jalousement gardée ! Une fois le mélange achevé, il est cuit et coulé sous forme de plaques, qui vont durcir et qu’on va découper pour en faire des bonbons.

Les bonbons des Vosges, on en trouve partout au point qu’ils étaient même présents à New York sur le marché de Noël, il y a 3 ans ! Mais il faut se méfier des imitations : le véritable bonbon des Vosges n’a rien à voir avec la marque La Vosgienne, qui fabrique depuis la fin des années 80 des confiseries en Espagne et même en Turquie, sans aucun rapport avec la résine de sapin et le miel de la région… Seule la confiserie artisanale de Plainfaing, dans les Hautes-Vosges, continue à le fabriquer selon la bonne vieille méthode… celle aux vrais arômes de sapin qui décoiffent quand on le croque !

Finalement, les bonbons des Vosges, c’est un peu comme le vélo : une affaire d’endurance et de tactique, où il faut avoir du fond -et du souffle- pour durer !