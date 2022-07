Aujourd’hui, les coureuses du Tour de France font face à l’étape la plus longue à travers la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Rien que pour ces 175 kilomètres, une petite récompense gourmande s’impose !

A Bar-le-Duc, il existe depuis des siècles une confiture incroyable, réputée dans le monde entier : la confiture de groseilles épépinées. Ce qui la rend exceptionnelle d’abord, c’est sa préparation : les grains de groseilles sont détachés de leur grappe avec des ciseaux, puis ils passent entre les mains des épépineuses, les femmes qui sont chargées d’enlever les pépins avant la cuisson, à l’aide d’une plume d’oie, taillée au bout comme un cure-dents. Et vous voyez un peu la taille des grains de groseille, et celle des pépins, minuscules les deux ! C’est un savoir-faire unique, qui demande beaucoup de dextérité, et qui n’a pas changé depuis le Moyen-âge. C’est une des raisons qui font de cette confiture un véritable luxe. On l’a même surnommée “le caviar français” !

Cette confiture a toujours été un luxe ! On a retrouvé des achats de pots de confitures de groseilles dans d’anciens livres de comptes du château de Bar-le-Duc, à la fin du 14e siècle ! A cette époque, les confitures ordinaires sont faites au miel, mais pas celle-ci, qui est composée de sucre de canne, un luxe inouï pour l’époque, ce qui fait que la confiture de groseilles est servie aux banquets des princes et des seigneurs. Détail surprenant, elle est présentée dans des étuis de bois habillés de cuir.

Il faut attendre le 16e siècle pour que l’industrie du verre se développe ! A partir de là, à la cour du roi et chez les dames de l’aristocratie, servir des confitures de groseilles, conditionnées dans des verrines en cristal, devient une mode. Et en offrir à ses hôtes est une marque d’attention.

La Reine d’Angleterre Marie Stuart l’adorait, elle appelait ses pots de confiture ses rayons de soleil… Mais ça, c’était au 16e siècle… Plus proches de nous, il y avait Victor Hugo, puis le président de la République Raymond Poincaré, originaire de Bar-le-Duc, qui l’a introduite à l’Elysée en 1913, et enfin, un monstre sacré, Sir Alfred Hitchcock : il démarrait sa journée avec un pot de 90 grammes, où qu’il soit !

Je vous parie que la prochaine célébrité à adopter cette délicieuse spécialité sera une sprinteuse du Tour de France !