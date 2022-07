La fouace et le chasselas de Moissac

Nos coureurs s’affrontent aujourd’hui entre Rodez et Carcassonne. Et je vous ai déniché ce qui est probablement la plus ancienne pâtisserie de la région et un fruit aux multiples bienfaits

La fouace est une sorte de brioche en forme de couronne, parfumée à la fleur d’oranger, parfois enrichie de pruneaux ou de fruits confits, et saupoudrée de grains de sucre.

A l’origine, la fouace est une galette de froment non levée, cuite sous la cendre, et c’est justement ce que rappelle son nom : en latin, le foyer, c’est à dire l’espace aménagé pour faire du feu, se traduit par le mot focus… Focus, qui donne foccacia, qui devient ensuite fouace en français.

Evidemment, la fouace s’est enrichie au fil des siècles avec des œufs, du lait, du beurre, du levain et du sucre en poudre ! Mais on a continué de la cuire dans le même four que le pain.

Et on reste dans les douceurs, direction de Carcassonne, avec quelque chose de 100% naturel, un produit brut et jamais transformé : le chasselas de Moissac, un raisin doré, croquant, sucré et bien juteux. C’est le premier fruit à avoir obtenu, il y a plus de 50 ans, une appellation d’origine protégée. Comme il n’est pas vinifié, on parle bien de fruit et de variété, pas de cépage.

Ce raisin n’a rien d’ordinaire : d’abord, il est l’un des premiers fruits à être expédié en direction des anciennes Halles parisiennes, dès 1858, grâce à l’arrivée de la ligne de chemin de fer Bordeaux-Sète. Le "grain doré", comme on l’appelle, fait la fortune des chasselatiers (c’est le nom qu’on donne aux producteurs de raisin) de Moissac ! Dans les années 30, pour écouler la surproduction de raisins, la commune innove en devenant la première cité uvale de France, c’est-à-dire un lieu de soin, de détente et de loisirs, où on vient le plus souvent en famille, déguster le chasselas et son jus !

La cure uvale, c’est une monodiète, à base de raisin. Il paraît que les bienfaits sont nombreux, pour le foie, les reins, la mauvaise digestion, entre autres ! Actuellement, la cure uvale est toujours pratiquée, par quelques initiés, avec du chasselas bio de Moissac, sous forme de cure détox. On va peut-être attendre la fin du tour pour la conseiller à nos cyclistes, parce que ça ce que je ne vous l’ai pas dit, mais le chasselas de Moissac est aussi un puissant laxatif ! Mais consommé dans un gâteau local, la croustade, avec des pommes, des noix et de la pâte filo, le danger est évité, alors faîtes-vous plaisir