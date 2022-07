La moutarde et la rose

La moutarde de Meaux et la rose de Provins ont une histoire incroyable… La moutarde, pour commencer ! Dès le XIIIe siècle, à Paris, on aime et on consomme en grande quantité les moutardes qui sont vendues dans les rues, à la criée. Elle vient de Dijon, mais pas seulement, parce qu’à l’époque, chaque ville ou presque fabrique sa propre moutarde, avec des variantes et des secrets de fabrications.

La moutarde de Meaux est fabriquée par des chanoines, derrière la fameuse Cathédrale Saint-Etienne. Nous sommes au début du 17e siècle, vers 1632. Ils font pousser des graines de moutarde dans leur jardin, et mélangent ses graines avec du vinaigre d’alcool et pas moins de 11 plantes aromatiques et épices : estragon, coriandre, cardamome, cannelle, clou de girofle, fenouil, laurier, noix de muscade, poivre, piment et thym !

La formule va rester secrète jusqu’en 1760, année où un des chanoines la transmet à un certain Pommery, qui va la garder jalousement, et la commercialiser, ainsi que ses héritiers après lui… Cette moutarde passe finalement à la postérité grâce à l’exposition universelle de 1878, qui se tient dans la capitale ! Elle y décroche une médaille d’argent. Elle prend alors le nom de “A la renommée de la bonne moutarde”.

Jusqu’aux années 20, où l’entreprise change de mains, elle est produite artisanalement. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, mais la moutarde de Meaux-Pommery, sa dernière dénomination commerciale, demeure une référence au rayon des moutardes !

Du côté de Provins, nous sommes sur quelque chose de plus doux avec la célèbre rose locale, déclinée sous forme de confiture, sirop, confits de pétales, bonbons, miel aromatisé, macarons, nougats et même, moutarde !

Là encore, je vous emmène faire un saut dans le temps, à l’époque médiévale, où cette rose, venue d’Asie Mineure, rapportée par les Croisés, est cultivée pour sa beauté et pour la manger à Provins, en Seine et Marne… Dans la culture médiévale, on accorde beaucoup d’importance aux vertus thérapeutiques de la rose : on confectionne des injections, des gargarismes, des collyres et des compresses à base de boutons de roses ! A tel point que la fleur est devenue à la fois un symbole et une source de prospérité pour la ville…

Aujourd’hui, c’est plus pour la gourmandise que pour ses bienfaits médicaux qu’on la cultive à Provins. Mais elle est aussi très utile en bouquet, pour honorer une femme remarquable, comme celle qui remportera la première place sur le podium ce soir !