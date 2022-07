La violette et le haricot tarbais

Me voici sur la route entre Saint-Gaudens et Peyragudes aux côtés des coureurs du Tour de France. Et aujourd’hui, j’ai décidé de leur offrir des fleurs et des lingots ! Mais pas n’importe lesquels

Les habitants de Saint-Gaudens connaissent bien les violettes en sucre cristallisé fabriquées à Toulouse. La fleur, qui apparaît dans les jardins français vers 1755, provient d’Italie. Mais sa culture ne se développe qu’à partir de 1854, au nord de Toulouse, à Saint-Jory. Dans les années 30, on compte près de 600 producteurs de cette fleur d’hiver !

Dans le sud de la France, l’art de confire les fleurs est aussi ancien que celui de confire les fruits ! Au Moyen-âge, la violette entrait dans la composition du violat, une boisson thérapeutique très recherchée. Les violettes cristallisées, elles, ont été inventées probablement avant la fin du 19e siècle. Dès le début, elles servent à décorer des pâtisseries, et à aromatiser des crèmes ou des boissons grâce à leur parfum doux et suave ! Malheureusement, le terrible hiver de 1956 a fait des ravages et beaucoup d’horticulteurs et leur famille renoncent à la cultiver. Depuis les années 90, elle suscite un regain d’intérêt et des passionnés font tout pour lui redonner ses lettres de noblesse !

Du côté de Peyragudes, on est sur un produit un peu moins poétique mais tout aussi bon : le haricot tarbais, qu’on appelle aussi "lingot” ! Il est blanc et on le fait sécher avant de le mettre à cuire, c’est l’ingrédient indispensable du cassoulet par exemple.

Comme toutes les autres variétés de haricot, il a fait son entrée en Europe suite à la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, mais n’est arrivé en France qu’au siècle suivant, lors du mariage du futur roi Henri II avec Catherine de Médicis, qui les apportait dans ses bagages ! On le plante dans le sud-ouest, juste à côté du maïs, en provenance du même continent, et qui lui sert de tuteur. Il s’acclimate parfaitement et remplace rapidement les fèves consommées par les locaux, parce qu’il se conserve mieux.

Et puis, dans les années 50, il manque de disparaître…Il était menacé par la production intensive de maïs, et donc par l’épandage d’herbicides sur cette plante ! Et puis, en 1986, c’est la relance du haricot tarbais ! Il obtient une Indication Géographique Protégée en 2000. Maintenant, il s'exporte au Japon, aux USA, sur les plus grandes tables du monde. Peut-être même que grâce au Tour de France et à ses cyclistes, il n’a pas fini de faire du chemin !