Le bretzel et le munster

Le Tour de France féminin se déroule aujourd’hui entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim ! Et là aussi, les moines ont produit une belle démonstration de gourmandise, qui a traversé les siècles…

Le Munster est un fromage, fleuron de la région. Son origine est liée à l’installation de monastères dans le massif vosgien au VIIe et VIIIe siècles. Les moines venus évangéliser la région ont aussi apporté leur savoir-faire dans la fabrication du fromage : ils devaient à la fois subvenir aux besoins de leur communauté et nourrir la population qui venait quémander aux portes du monastère !

D’ailleurs, le mot “Munster” lui-même vient, très certainement du mot… “monastère” !

Mais ce fromage a un autre nom, le Géromé. Géromé, c’est la déformation en patois de “Gérardmer”. La fabrication se fait autour de Munster pour l’Alsace, et autour de Gérardmer pour la Lorraine. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui encore, les noms de Munster et de Munster-Géromé partagent la même Appellation d’Origine Protégée.

Selon la légende, les moines sont aussi à l’origine du bretzel, ce biscuit alsacien croquant, en forme de nœud et saupoudré de gros sel. Une invention qui remonte au Saint-Empire romain germanique, une institution médiévale qui regroupait l’Alsace, la Bavière et une partie de l’Italie.

C’est impossible de dater vraiment sa création, surtout que le Moyen-Age a duré environ 1000 ans ! Ce qu’on sait en revanche, c’est que le mot “bretzel”, qui vient de l’allemand, a une origine latine : “brachium”, qui veut dire bras en latin. Et là, on revient à une légende, assez crédible pour expliquer comment il a été inventé : dans un monastère, proche du Rhin, le moine chargé de la confection du pain aurait imaginé cette forme si particulière en observant les autres moines prier les bras croisés ! Si vous observez bien un bretzel, vous verrez que ça ressemble à deux bras croisés sur un torse ! Et comme la langue que parlaient les moines à l’époque était le latin, la boucle est bouclée…

Entre le munster et le bretzel, nos coureuses auront de quoi remplir leur musette, sans oublier de faire le plein d’eau car les deux sont particulièrement riches en sel !