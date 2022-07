On pense souvent au cassoulet de Toulouse et de Castelnaudary mais il ne faut surtout pas oublier celui de Carcassonne. En fait, cette ville est l’une des trois patries du cassoulet : il y a donc Toulouse, Castelnaudary, et Carcassonne. Chacune évidemment se dispute la paternité de la célèbre recette ! La querelle dure encore aujourd’hui et soulève bien des passions.

On retrouve toujours la même base, c’est-à-dire des haricots blancs qu’on appelle des lingots, de la couenne, des morceaux de viande confite, des aromates et de la saucisse. Le récipient est un grand plat en terre cuite, baptisé "cassole”, d’où le nom, “cassoulet”. La cuisson est toujours longue, elle dure parfois plusieurs jours, le but c’est que les haricots deviennent fondants.

Les viandes varient selon l’origine du cassoulet : à Castelnaudary, le porc domine, avec la longe de porc, le jarret, le jambon, le saucisson et les couennes de lard fraîches. Dans celui de Toulouse, on met moins de porc, il n’y a pas de longe mais du lard de poitrine, de la poitrine de mouton, de la saucisse de Toulouse et du confit de canard. Et dans le fameux cassoulet de Carcassonne, là, il n’y a pas du tout de longe de porc, mais du mouton ! Soit de l’épaule, soit un gigot raccourci. Et surtout, on y ajoute une ou plusieurs perdrix rouges !

Ne comptez pas sur moi pour trancher le débat ! Je vais vous faire la réponse d’un célèbre chef cuisinier, Prosper Montagné, originaire de Carcassonne, qui faisait au siècle dernier un parallèle entre le cassoulet et le mystère de la Sainte-Trinité : "Le cassoulet est le Dieu de la cuisine occitane ; Dieu le père c’est le cassoulet de Castelnaudary, Dieu le fils celui de Carcassonne, et le Saint-Esprit celui de Toulouse”. Vous l’aurez compris, Loïc, c’est exactement comme pour les coureurs, Dieu reconnaîtra les siens !