Le champagne et le biscuit rose de Reims

Sur la route du Tour de France féminin entre Reims et Epernay… Et quoi de mieux pour fêter une victoire qu’une coupe de champagne !

Comme chacun sait, Reims est la capitale de LA Champagne et DU champagne. Mais ce que vous ne connaissez peut-être pas, ce sont les galeries souterraines où sont entreposées les bouteilles ! Il s’agit des crayères !

Sur les hauteurs de Reims, il y a une colline, appelée Saint-Nicaise, qui est en fait une sorte d’immense gruyère, creusé de galeries et de crayères, c’est-à-dire des carrières où on exploitait la craie ! Pendant 2000 ans, elles ont fourni des pierres pour construire des maisons, des églises, des forteresses, et même, la cathédrale de Reims ! Depuis le XVIIIe siècle, les vignerons de champagne y entreposent leurs bouteilles. Certaines crayères ont des plafonds hauts de plus de 30 mètres ! Et pendant la guerre de 14-18, les habitants s’y mettaient à l’abri des bombardements…

L'avantage des crayères, c’est la température constante de 11°C et l’humidité, qui avoisine les 100% ! Ce sont les conditions idéales et naturelles pour laisser vieillir des bouteilles de champagne. On retrouve dans ces crayères les productions de très nombreuses maisons, parmi les plus prestigieuses, comme Moët et Chandon, Perrier-Jouet, Charles-Heidsieck, Ruinart, Veuve Clicquot, Martel, Taittinger et Pommery.

Et pour accompagner tout ce champagne, on peut prendre des biscuits roses de Reims ! C’est l’autre produit mythique de la région, et ces biscuits sont connus depuis le 16e siècle ! On raconte que les rois de France consommaient des biscuits roses de Reims avant de s’endormir, la veille du sacre, pour passer une nuit tranquille !

La recette est simple : des œufs, du sucre, de la vanille, de la farine, du bicarbonate pour rendre la pâte légère, et du sucre glace saupoudré sur le dessus avant la cuisson. En 1825, une maison rémoise obtient le brevet de “fabricant de biscuit du roi”, frappé, du sceau de Charles X, mais c’est la maison Fossier qui va, 20 ans plus tard, développer la production et la notoriété du biscuit rose. Aujourd’hui encore, c’est la même maison qui commercialise ces fameux biscuits dans le monde entier.

Des biscuits “girly”, à cause de leur couleur rose, qui plairont forcément à nos coureuses, et des bulles pour celle qui montera sur le podium pour fêter sa victoire ! Mais en cas de défaite, ça marche aussi, si on suit les conseils d’un célèbre amateur de champagne, Sir Winton Churchill, qui avait déclaré, lors d’une visite à Epernay : “Je ne pourrais pas vivre sans champagne. Dans la victoire, je le mérite, dans la défaite, j’en ai besoin”.

Avec modération, of course !