Le chocolat suisse

Commençons par mon péché mignon, et qui est aussi celui de beaucoup de gens, le chocolat… Et c’est le moment ou jamais de tordre le cou à des préjugés du genre, "ce sont les Suisses qui ont inventé le chocolat”, alors que c’est à Bayonne, au pays Basque, qu’est né le chocolat !

Mais le chocolat au lait, est bien une invention suisse ! Tout démarre avec un certain Henri Nestlé, pharmacien et chimiste, né à Francfort en Allemagne, au début du 19e siècle. Installé à Vevey, en Suisse, il s’intéresse de près à la conservation du lait, et il invente un procédé pour le transformer en farine lactée, destinée aux bébés. Le hasard fait qu’Henri Nestlé a pour voisin un entrepreneur, qui vient d’ouvrir sa propre chocolaterie. Il essaie en vain d’incorporer du lait en poudre à son chocolat, jusqu’à ce que Nestlé lui apporte son aide. En 1875, la première tablette de chocolat au lait est fabriquée en Suisse !

Toujours au 19e siècle, Rudolf Lindt ouvre à son tour une chocolaterie à Berne, en 1879. Il crée et fait breveter aussitôt un procédé inédit, qui est destiné à éliminer l’acidité et l’amertume du chocolat. Le but, c’est surtout d’obtenir une texture plus homogène, parce que durant des siècles, le chocolat était granuleux et irrégulier, à cause des fibres et des résidus d’enveloppes des fèves de cacao.

Le processus inventé par Lindt s’appelle le conchage : la pâte de cacao va circuler pendant 72 heures sur une sorte de lit de granit plat, avec des extrémités incurvées, et subir au passage les frictions de rouleaux mécaniques ! Le chocolat devient lisse et parfaitement fondant, une révolution pour l’époque ! Depuis, la tradition autant que l’innovation et l’audace permanentes sont devenues, la signature de l’industrie chocolatière helvétique.

Qu’ils finissent ou pas sur le podium, je vous parie que les sprinteurs profiteront de leur passage pour faire des réserves de bonnes tablettes !