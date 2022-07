Le gâteau à la broche et le Madiran

Le gâteau à la broche, emblématique des Pyrénées, est un petit miracle digne de la ville de Lourdes. Il est composé d’une sorte de pâte à crêpes très simple, parfumée ou non à l’anis, au rhum, à la vanille… Par contre, c’est à la cuisson que ça se complique ! Il faut deux personnes pour le faire cuire devant un feu de bois : il est cuit AUTOUR et non pas DANS un moule en forme de cône, lui-même fixé sur une broche qui tourne en permanence. Une des personnes verse régulièrement des louches de pâte sur le moule, et l’autre tourne la broche, parfois pendant des heures, en fonction de la taille du gâteau… En cuisant, il va former des petits pics, qui vont durcir au contact de la flamme. Une fois achevé, il ressemble à une sorte de sapin, tout doré et croustillant, surtout qu’il peut se conserver jusqu’à 3 mois !

Son histoire est un peu floue mais une chose est sûre, il n’est pas originaire de la région ! On pense qu’il serait arrivé en France depuis des pays d’Europe de l’Est grâce aux soldats de la Grande Armée de Napoléon, au 19e siècle. A Prague, par exemple, il existe un gâteau très populaire, le Tredelnik, cuit à la broche et vendu dans la rue, qui ressemble beaucoup au nôtre !

On peut accompagner la dégustation avec un vin d’Alsace type Riesling Vendanges tardives blanc, moelleux ou liquoreux, ou un Côteaux du Layon Blanc moelleux ou liquoreux lui aussi ! Toujours avec modération bien sûr…

Et puisqu’on est dans les vins, il y en a un, un rouge, tannique et charpenté, produit localement et qui se marie très bien avec la gastronomie régionale comme le canard et les viandes en sauces ou grillées : le Madiran. Le vignoble est très ancien, au XIe siècle, des moines bénédictins commencent à le cultiver et à développer la vigne. Ce sont les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui vont assurer sa renommée en le consommant. Il sert aussi comme vin de messe !

Environ 400 ans plus tard, le commerce de vin vers Lourdes, Tarbes et Bagnères se développe : ces trois villes exportent du bois, et les marchands de Madiran, leur vin, dans l’autre sens. Aujourd’hui, il va servir à arroser quelques bons sprinteurs, pour la grande messe du Tour de France !