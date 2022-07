Le porc noir de Bigorre et la truffe du Quercy

Je vais vous raconter une histoire très cochonne…ne vous emballez pas ! En fait, c’est plutôt l’histoire d’une résurrection, celle du porc noir de Bigorre. C’est un animal qui fait partie du patrimoine Pyrénéen depuis l’époque romaine et qui était très apprécié au Moyen-âge. Il est de race pure et très ancienne, et se distingue par la couleur de sa robe. Pendant la première moitié du 20e siècle, il est très présent sur ce territoire et puis, par la suite, il connaît un déclin qui a failli le voir disparaître définitivement car jugé trop gras et inadapté aux conditions d’élevage intensif et aux normes de la consommation industrielle !

C’est un groupe d’éleveurs et d’artisans charcutiers, aidés par des chercheurs généticiens, qui a relancé l’élevage du porc noir de Bigorre, dans les années 80. Un vrai défi, puisqu’à cette époque, il n’y avait plus que 34 truies et 2 mâles chez les éleveurs ! Ils ont travaillé comme des fous mais le résultat en vaut la peine : les qualités gustatives du gras du Porc de Bigorre sont exceptionnelles. Ce même gras dont on ne voulait plus il y a 30 ans et qui est si apprécié de nos jours ! Le cochon passe ses journées à gambader dans l’herbe en se goinfrant de glands de chêne… Depuis 2017, le Porc Noir de Bigorre et son jambon bénéficient d’une AOP. Et ses cuisses valent de l’or, un peu comme celles des meilleurs coureurs !

Par contre, pas sûr que ça soit un cochon truffier, on ne peut pas être bon partout ! Mais c’est vrai que pour dénicher (on parle de cavage) le diamant noir du Quercy, un cochon bien dressé peut être très utile ! Parfois plus qu’un chien… C’est une technique qui a été inventée en Italie il y a plusieurs siècles, probablement à la Renaissance… L’odorat de la bête est si développé qu’il repère les truffes de très loin, et n’a plus qu’à fouiller le sol avec son groin pour la déterrer ! Caver pour se nourrir est une activité naturelle pour le cochon et en plus, il raffole des truffes ! Leur parfum, très musqué, serait assez proche de celui des organes sexuels d’une femelle en chaleur… Le vrai dressage, avec un cochon consiste plutôt à l’empêcher de manger les truffes ! Et on le comprend, parce que la truffe, c’est vraiment irrésistible !

On sait que la truffe est commercialisée dans la région depuis le 14e siècle, parce que le pape d’Avignon, Jean XXII, originaire du Lot en consommait, et François 1er, aussi. On sait aussi que l’âge d’or de la truffe, c’est le 19e siècle : sous la Révolution française, les paysans ont pu récupérer des terres. Ils les ont défrichées et les champignons se sont épanouis sur ces terrains.

Plus tard, comme la demande est forte, ils plantent des chênes truffiers. Vers la fin du 19e siècle, l’épidémie de phylloxéra, un parasite, détruit la vigne : on la remplace par des plants de chênes truffiers ! Et puis, c’est aussi l’époque où les lignes de chemin de fer, qui viennent d’être mises en service, permettent aux truffes d’arriver fraîches à Paris. Dans l’entre-deux-guerres, le train qui circule sur la ligne de Bordeaux à Aurillac est surnommé… le Truffadou ! La production en hiver dans le Quercy est telle que les plus chanceux parviennent à se faire construire de belles maisons en pierre de taille.

La saison de la truffe d’été a déjà démarré ! Mais il s’agit de truffe blanche, et elle beaucoup plus timide que l’autre. Ça n’empêche pas nos cyclistes de se régaler et de profiter au passage d’une petite cure de vitamines D et de potassium, parfaits pour le fonctionnement des muscles et la régulation de la tension artérielle, puisqu’ils font partie des bienfaits de la truffe !