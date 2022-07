Le sarasson et l’aligot

Je peux vous dire qu’il y a deux façons de voir du pays : en perdant des calories, ça c’est ce que font nos coureurs entre Saint Etienne et Mende aujourd’hui, ou alors, à ma façon, c’est-à-dire en les stockant ! Et avec les produits du jour, on est sur la bonne voie question stockage…

Les stéphanois savent que le sarasson est un fromage frais, consommé avec des pommes de terre ou utilisé comme une sauce. Pour les autres, je vous explique : c’est un fromage qui se déguste en version salée ou sucrée. On peut y ajouter des herbes type cerfeuil par exemple, des échalotes, du sel et du poivre.

Au départ, ce produit vient de la fabrication du beurre, dans les fermes du Forez, où on élevait des porcelets : le lait écrémé servait à l’élevage de ces animaux et la crème était barattée pour être transformée en beurre. Au fond de la baratte, il restait le babeurre qui était chauffé à haute température. Une fois égoutté dans une toile, il formait le baratton ou sarasson, qui prenait l’aspect d’un fromage blanc battu, avec un petit goût acidulé. En 1934, un chef lyonnais réputé retravaille la recette du sarasson et obtient un fromage frais, appelé "cervelle de canuts”, un clin d’œil aux ouvriers de la soie qui se nourrissaient eux aussi depuis longtemps de ce fromage bon marché.

On reste dans le fromage et les nourritures qui tiennent au corps de l’autre côté de la Lozère avec l’aligot, ce plat historique du plateau de l’Aubrac, qui est plus que consistant ! Je ne suis pas sûre que nos coureurs y aient droit pendant la course… C’est un mélange de purée de pommes de terre, de crème et de tome fraîche, avec une texture filante très particulière… au point qu’on surnomme l’aligot le "ruban de l’amitié” !

Mais d’où vient ce nom d’aligot ? Nous sommes au 12e siècle, au Monastère de Saint-Chély d’Aubrac, situé sur la route du pèlerinage de St Jacques de Compostelle. La coutume pour les pèlerins affamés est de frapper à la porte des moines pour réclamer quelque chose à manger. A l’époque, on communique pas mal en latin. Et "quelque chose”, en latin, se dit "aliquid”. Cet “aliquid” a donné “aligot”. Il ne ressemble pas exactement à celui que vous connaissez, dans ces temps-là, c’est un simple mélange de mie de pain et de tome fraîche, mouillé avec du bouillon. Quelques siècles plus tard, la pomme de terre découverte au Nouveau Monde est arrivée en Europe, le monastère a disparu, mais des vachers-fromagers fabriquent toujours la tome et perpétuent la tradition. Et puis, au 18e siècle, une mauvaise récolte de blé fait évoluer la recette de manière inattendue : la mie de pain est remplacée par des pommes de terre !

Aujourd’hui, l’aligot est un véritable plat festif, présent sur les marchés régionaux et dans les fêtes traditionnelles, comme la fête de la transhumance, c’est-à-dire la migration des troupeaux depuis les pâturages d’hiver aux pâturages d’été. Avec la grande fête du passage des coureurs, pas de doute : l’aligot ne sera pas oublié lors de cette grande transhumance sportive !