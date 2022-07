Les escargots et la croustade aux pommes

Connaissez-vous les escargots du Languedoc, appelés aussi “limaçons” ou encore “cagarots”. On sait, grâce à des fouilles, que les hommes préhistoriques en consommaient déjà, simplement grillés dans leurs coquilles, pour remplacer la viande ! Car l’escargot, c’est riche en protéines, c’est une source d’oligo-éléments comme le calcium, le fer, le magnésium, entre autres.

Les premiers élevages d’escargots, on les doit aux Romains. Ils les engraissaient avec du lait ou du vin et avec du son, avant de les frire dans l’huile ou de les griller avec beaucoup d’épices. Plus tard, au Moyen-âge, on les mange frits, bouillis ou même en brochettes !

Il n’existe que 2 variétés d’escargots, l’escargot de Bourgogne et le petit-gris. En Languedoc, c’est le petit-gris qu’on consomme. Autrefois, les anciens allaient les ramasser dans la campagne dès qu’il avait plu. Mais avec l’urbanisation, cette activité est devenue compliquée ! Donc la plupart des gens ont recours à l’élevage, pour confectionner la recette traditionnelle, "à la languedocienne” : des escargots mijotés dans une sauce au jambon cru, revenu dans de la graisse d’oie, avec ail et oignon, du poivre, des tomates, des herbes et des anchois !

Et pour le dessert, je vous ai déniché une spécialité presque aussi ancienne que les escargots ! La croustade ! Appelée aussi "pastis”, dans le Gers. C’est un gâteau feuilleté rond, composé de morceaux de pâte beurrés et croustillants, qui recouvrent des lamelles de pommes, macérées dans de l’armagnac. On pense qu’elle remonte à l’invasion des Maures qui se régalaient de la pastilla, une pâte sucrée-salée garnie de pigeon ! Son nom, "croustade”, semble le confirmer, puisqu’en catalan, "crostada” signifie "croûte”, et que les Maures ont longtemps occupé l’Espagne, au 8e siècle.

A l’origine, la croustade était préparée avec de la graisse d’oie au lieu de beurre. Traditionnellement, on la servait lors de grands repas, mariages, communions, fêtes de village, ou pendant le Carnaval. La pâte est très technique, elle doit être étirée jusqu’à former une sorte de voile translucide, qui a tendance à se déchirer. C’est si délicat à travailler que maintenant, la croustade est surtout préparée chez les pâtissiers de la région !

Pour fêter le maillot jaune de l’étape, sans hésiter, je vous recommande une croustade !