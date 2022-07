Les glaces de la capitale

Paris... une ville où on mange et où on boit bien, voire très bien depuis plus de 1000 ans ! Ce qu’on ne sait pas toujours, c’est que les glaces sont nées ici, après un petit crochet par l’Italie et la Sicile quand même !

Le premier a les apporter en France est un certain Procopio, dit Procope, au milieu du 17e siècle. Il ouvre le premier café mais il y vend aussi des rafraîchissements, comme des glaces et des sorbets. Disons qu’il ouvre la voie à d’autres, au 18e et 19e siècles, comme Frascati, puis Tortoni, tous deux italiens d’origine, qui confectionnent de délicieuses glaces, aux parfums incroyablement créatifs pour l’époque : violette, fleur d’oranger, cédrat, par exemple. Elles sont vendues dans des tasses et les Parisiens et Parisiennes branchées en raffolent… Mais le lieu le plus improbable où on en a vendu, en tout cas, à la fin du 18e siècle, c’est le Palais de l’Elysée !

A cette époque, le Palais, qui appartenait à la duchesse de Bourbon, a été racheté sous la Révolution par un financier ! Les jardins de l’Elysée sont la copie en modèle réduit de ceux du Hameau du prince de Condé à Chantilly… Donc, pour rentabiliser leur achat, le financier et ses associés ouvrent un café-glacier baptisé “Le Hameau de Chantilly”. On y trouve des pâtisseries, des boissons chaudes, des rafraîchissements, et bien sûr, des glaces !

Le prix d’entrée est de 1 franc, dont 75 centimes à valoir en consommations ! Mais le lieu est mal fréquenté, par des grisettes, c’est-à-dire des ouvrières ou dentelières d’origine modestes, très disponibles pour les amateurs pas seulement de glaces mais aussi de chair fraîche… La clientèle masculine, elle, est plutôt du genre à s’occuper des chevaux… des palefreniers… Comme ça n’est pas assez chic, tout ça périclite assez vite ! Faute de clients, l’Elysée est revendue à Joachim Murat, un des généraux d’Empire de Napoléon, en 1805.

Il paraît que depuis qu’on y héberge des présidents de la République, la qualité des glaces à l’Elysée est redevenue haut-de-gamme… Si, dans un coup de chaud, ou un moment d’égarement, une des cyclistes était tentée d’essayer, je ne peux que lui conseiller de raconter au château cette petite anecdote pour se faire pardonner !