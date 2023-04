100 % pur beurre

Sur nos tartines du petit-déjeuner, dans nos gâteaux et dans tant de bons petits plats : pas une journée sans beurre ! Nathalie Helal nous emmène en Poitou-Charentes à la découverte des secrets du beurre.

Créateur de textures, le beurre permet de réaliser des sauces ou des émulsions, ainsi qu’un nombre incalculable de pâtisseries et d’autres douceurs. Sans lui, nos tartines n’auraient pas le même goût, et c’est pour toutes ces raisons que nous sommes 80 % à en consommer chaque jour et à toute heure.

Souple et solide à la fois, d’une nature ferme et malléable, le beurre se malaxe, se moule et se démoule, fond et épouse toutes les formes. Excellent révélateur de saveurs, il exalte les saveurs des autres aliments, s’en imprègne, les diffuse et les communique.

Nathalie Helal nous emmène à la découverte du beurre et de ses secrets, à travers l’une de ses grandes régions productrices, la région Poitou-Charentes et ses invités :

- Laurent Chupin est directeur du Syndicat des laiteries Charentes-Poitou ;

- Guillaume Ribadière est directeur de la coopérative laitière de la Sèvre ;

- Patrick Roulleau est éleveur laitier, à Prahecq dans les Deux-Sèvres, à côté de Niort, une exploitation familiale depuis trois générations ;

- Sébastien Faré est chef cuisinier pour un groupe agro-alimentaire et dirige des ateliers de création et de formation.