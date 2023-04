À la découverte de la gastronomie bordelaise

En quelques années, Bordeaux est devenue une capitale régionale attractive, où il fait bon vivre. Sa cuisine est à l’image de la région située entre terre et mer, équilibrée et savoureuse. Nathalie Helal nous fait découvrir les spécialités et les vins du bordelais, aussi subtils que savoureux.

La région bordelaise est située au cœur d'un estuaire bordé de dunes de sable, à proximité de la grande forêt landaise et cernée de tous côtés par les vignobles les plus réputés du monde.

Bordeaux, capitale du commerce des vins, est aussi une capitale culturelle, qui entretient la mémoire de ses philosophes et de ses écrivains. Une phrase de l’un d’entre eux, Michel de Montaigne, au XVIe siècle, résonne toujours avec les valeurs de la gastronomie actuelle : "Je crois qu'il est plus sain de manger plus bellement et moins, et de manger plus souvent."

À l’image de sa région, la cuisine bordelaise est ainsi caractérisée par son équilibre des saveurs. Elle sait aussi s’emparer d’un produit pour le sublimer, comme ces asperges des sables, ces cèpes des forêts de chênes, cette viande de bœuf bazadaise et comme la plupart des vins élevés patiemment vers des sommets aromatiques.

Pour partir à la découverte de la capitale de la Nouvelle-Aquitaine et de sa gastronomie, Nathalie Helal est en compagnie de :

- Jérôme Schilling, MOF et chef doublement étoilé du restaurant Lalique au Château Lafaurie-Peyraguey , un vignoble qui produit du Sauternes, à Bommes, en Gironde ;

- Stessy Faber, co-gérante du groupe Faber Lascombes , un groupe de 9 restaurants, corners d’épicerie fine et bar à bières, situé à Bordeaux, dont le plus typique est La Brasserie bordelaise , située au 50 rue Saint-Rémi ;

- Pierre Mathieu , pâtissier bordelais, il a travaillé auprès des plus grands et est revenu se fixer dans sa ville natale, avec deux boutiques, dont la principale est au 8, place Pey Berland ;

- Joanna Stiers, apicultrice, qui a créé avec son mari Romain une miellerie, l ’Essaim de la Reine , située à l’Abbaye du Rivet, à 50 kilomètres de Bordeaux.