Allons aux fraises !

Le printemps, c’est aussi le retour des fraises, l’un des fruits préférés des Français. Nature ou légèrement sucrées, en tartes ou en confiture, les fraises ont un parfum irrésistible. Nathalie Helal nous invite à savourer ce fruit rouge sans modération.

Les fraises, on les aime avec du sucre, de la crème, en tartes ou en sorbet : "L'étape gourmande" nous dit tout sur les fraises

Pas de doute : quand les fraises sont à nouveau sur les étals de nos commerçants et de nos supermarchés, le printemps est de retour ! Les fraises sont parmi les fruits préférés des Français, qui les savourent nature ou bien sous forme de tartes, en font des confitures et raffolent des glaces et des sorbets à la fraise.

Longtemps, la fraise est restée sauvage, et poussait en abondance dans les sous-bois. Ses premières cultures remontent au XIVe siècle, dans les jardins du Louvre, puis à Versailles. Mais c’est seulement au XIXe siècle qu’elle a répandu dans tout l’Hexagone son parfum irrésistible, issu d’une centaine de molécules aromatiques qu’elle partage avec l’ananas !

Si la fraise embaume les gâteaux, les entremets, les glaces, les sorbets et les confitures, elle peut aussi révéler de très bonnes surprises en cuisine, si ses variétés sont bien choisies et si elle est correctement traitée.

Pour cette Étape gourmande dédiée aux fraises, Nathalie Helal reçoit :

Fabien Beaufour, chef et propriétaire du restaurant Cent33 à Bordeaux, situé au 133 rue du Jardin Public, au cœur des Chartrons.

Thibault Leroy, chef pâtissier, à la tête de l’atelier de pâtisserie de la Grande Épicerie de Paris au Bon Marché .

Xavier Mas, président de l’ AOP nationale Fraises de France , et producteur de fraises, dans le Lot-et-Garonne.

Éric Bazile, président de l’ Association des fruits et légumes du Lot-et-Garonne (AIFLG) et représentant de la filière Fraise Label Rouge.