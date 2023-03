Bourgogne : les charmes de Chablis

Découvrez les charmes de Chablis, ce petit village du nord de la Bourgogne reconnu pour son vin et ses spécialités artisanales.

Chablis, en Bourgogne, un village de caractère et de savoir-faire

Chablis, c'est d'abord le nom d'un magnifique et vieux village qui veille au nord de la Bourgogne. Et c'est aussi l'un des vins les plus connus au monde !

Des vignes à perte de vue, des collines douces, un patrimoine hérité de l'histoire médiévale... Bienvenue à Chablis, en Bourgogne !

On ne présente plus la région Bourgogne-Franche-Comté pour ses vignes exceptionnelles et la passion de ses artisans du goût. La Bourgogne est connue par les amateurs de vins du monde entier, qui aiment accorder les saveurs.

Nathalie Helal vous invite à une dégustation authentique autour de Chablis, avec ses invités :

Sandrine Audegond , historienne des vins et consultante ;

, historienne des vins et consultante ; Marc Colin , artisan-charcutier et spécialiste de l’andouillette de Chablis ;

, artisan-charcutier et spécialiste de l’andouillette de Chablis ; Jérôme Rabuat , producteur de foie gras à la ferme Rabuat , près de Chablis ;

, producteur de foie gras à la ferme Rabuat , près de Chablis ; Sophie-Laurence Roy-Clemendot, avocate spécialisée dans la défense des PME et fondatrice de la guilde des goûteurs de gougères .