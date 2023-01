Brioches, babkas et panettones

Une mie aérée, une croûte dorée et des arômes beurrées : la brioche accompagne nos petits-déjeuners, nos goûters et nos fêtes

Si la madeleine est pour toujours associée à Marcel Proust et sa Recherche du temps perdu, la brioche était « céleste » pour l’écrivain amateur de bonne chère François Rabelais et inspira les peintres Jean-Baptiste Chardin et Édouard Manet.

Ce gâteau délicieux, à la mie aérée, à la croûte dorée et aux arômes de beurre, a de nombreuses appellations, formes et versions selon les régions de France et selon les pays. On mange de la brioche en dessert, pour accompagner une tasse de thé ou pour des fêtes, comme Noël, l’Épiphanie ou Pâques.

Brioche de Nanterre, brioche parisienne, mousseline, gâche, en couronne, saint-genix aux pralines, pogne, fallue, cramique, gâteau battu, craquelin, du nord au sud et de l’ouest à l’est de la France, babka en Pologne et panettone en Italie sont autant de recettes particulières de brioche.

Pour nous présenter ces différentes brioches, leurs origines et leurs recettes, Nathalie Helal invite l’artisan-pâtissier Christophe Louie, spécialiste du panettone, le fondateur de l’enseigne Babka Zana, Emmanuel Murat, et le chef italien du restaurant Le George à l’Hôtel George V, Simone Zanoni.