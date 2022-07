Brive-la-Gaillarde, de merveilleuses découvertes gustatives

Brive-la-Gaillarde, la ville la plus peuplée de Corrèze, est un parfait condensé des atouts du département, qui offre une nature, un patrimoine et un terroir exceptionnels. Brive propose ainsi des lieux, des produits et des adresses gourmandes à découvrir absolument.

Brive-la-Gaillarde, au sud de la Corrèze, est une formidable étape pour découvrir les richesses qu’offre le département, entre nature et patrimoine historique. On peut monter en haut du "phare", place de la Guierle, pour une vue imprenable sur la ville, et visiter la collégiale Saint-Martin et la chapelle Saint-Libéral. Pour les amoureux de bonne chère, on arpente les allées de la Halle Brassens, le marché de la ville où les producteurs locaux proposent leurs produits gaillards. Brive met également la culture à l'honneur avec chaque automne sa Foire du livre, un salon littéraire réputé.

Volailles grasses, que l’on peut acheter lors des Foires grasses qui ont lieu de novembre à mars, truffe du Périgord, veau de lait élevé sous la mère, prune de Vars, moutarde violette… Tant de spécialités que l’on trouve à Brive grâce aux bonnes adresses gourmandes que l'on vous propose : restaurants gastronomiques ou traditionnels et producteurs locaux au savoir-faire artisanal.

Pour cette « Étape gourmande » à Brive-la-Gaillarde, Loïc Ballet reçoit Sylvie Vieillefosse de la maison Denoix, la plus ancienne des distilleries brivistes datant du XIXe siècle, et l’une des rares à être encore aujourd’hui en activité. Daniel (Dany) Chambon du Bistrot Chambon, créé en 2011, nous parle de sa cuisine, préparée avec des produits régionaux frais et de saison, et de ses spécialités comme le foie de veau poêlé et l’effeuillé de bœuf sauce au poivre.

Alexandre Clare, du Pain de Ginès, raconte comment il fabrique ses pains cuits au feu de bois, à partir du blé produit localement. Et les sœurs jumelles Bach, Marie-Laure et Anne-Sophie, à la tête de la boucherie-charcuterie-salaisons La Maison Bach, à Brive-la-Gaillarde, nous présentent leur établissement fondé par leur grand-père Robert en 1962.