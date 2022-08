De Colmar à Strasbourg : bretzel, foie gras, et tarte aux quetsches

France Bleu vous offre les meilleures gourmandises de l'Alsace dans "L'étape Gourmande". Nathalie Helal vous emmène à la conquête des meilleures spécialités, produits locaux et recettes alsacienne, lors d'une promenade radiophonique gourmande entre Strasbourg et Colmar. Bon appétit !

Terroir et histoire du foie gras de la maison Artzner

Pour accompagner l'émission, Patricia Houdebert de la Maison Artzener vous présente le foie gras et son histoire dans l'Est de la France. Pour une saveur impeccable, le foie gras est cuit lentement avec une faible température. La maison Artzener est une pionnière dans sa fabrication.

C'est Edouard Artzner, le fils du fondateur Philippe Artzner qui participe à son rayonnement en recouvrant le produit d'une couche de graisse d'oie afin de garantir une conservation allant jusqu'à trois semaines.

L'histoire familiale a commencé 1803, dans un magasin du centre-ville de Strasbourg !

L'historien médiéviste Goerges Bischoff vous accompagne aussi l'émission pour vous faire découvrir les secrets de la gastronomie alsacienne. Il est l'auteur du livre Dans le ventre de l'Alsace, l’âge d’or de la gastronomie alsacienne, publié aux Éditions de la Nuée Bleue.

Bretzels, agriculture urbaine et chocolat

Pour ponctuer cette "Étape Gourmande", une découverte de la tradition du pain. Immersion dans le travail des boulangers alsaciens, à travers la fabrication artisanale de pains, kougelhopfs, bretzels ou encore bredeles. La directrice de la Maison du Pain vous fait découvrir le musée et le fournil installé à Sélestat.

Maraîcher et fermier, Geoffrey Andna est le fondateur l’Îlot de la Meinau. Il s'agit du premier projet d'agriculture urbaine dans la ville de Strasbourg, créé en 2014. Il vous présente les onze hectares de terre sur lesquels poussent plus de cinquante variétés de fruits et légumes. L’Îlot de la Meinau est aussi un espace de vie dynamique, générateur d'emplois et qui met en avant l'écologie et la biodiversité.

Enfin, le pâtissier et chocolatier Thierry Mulhaupt vous fait découvrir son savoir-faire exceptionnel.

Primé à nombreuses reprises, Thierry Mulhaupt prend plaisir à revisiter les spécialités locales, dont le pain d'épices ! Ce spécialiste dont on peut retrouver les boutiques à Strasbourg et Colmar est aussi l'auteur d'ouvrages sur la cuisine Chocolat(e), l’aventure colombienne pour les plus gourmands de chocolat.