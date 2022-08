De Toulouse à Perpignan : violettes, marchés et spécialités locales

Nathalie Helal vous propose un nouveau rendez-vous culinaire haut en saveurs entre Toulouse et Perpignan. Au point de départ de cette émission, projecteur sur la ville rose de Toulouse et ses spécialités.

Guide-conférencière à l'Office de tourisme de Toulouse, Emmanuelle Marelli vous présente une "balade gourmandes" à travers ville. De quoi ravire les plus gourmands. Plus de cent balades permettent de découvrir l'histoire de la ville et l'histoire de la gastronomie locale : le marché des Carmes, la vieille de Toulouse, le marché Victor Hugo. Ce dernier est considéré comme le plus grand marché couvert de France.

Passion violette

Fondatrice de la Maison de la Violette de Toulouse, Hélène Vié est passionnée par la violette. Fervente militante de la violette artisanale, elle a participé à sa revalorisation pour relancer sa production. Dans les années 90, elle a ouvert une péniche qui abrite un musée et une boutique sur le canal du Midi.

On peut y découvrir et y acheter des créations artisanales, toujours composées de violettes et agrémentées avec des productions d'artisans locaux.