De Tours à Angers : rillettes, fromages et pleurotes

Le Morvan, une cuisine de qualité et de simplicité

Le Morvan, situé au cœur de la Bourgogne, offre un paysage magnifique de monts et de lacs, volontiers qualifié de « Petit Canada ». Fort d'une identité marquée par sa géographie et son histoire, le Morvan propose une cuisine simple et délicieuse, fondée sur les produits de son terroir.