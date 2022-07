L’Alsace, une cuisine généreuse, authentique et conviviale

L’Alsace est un territoire marqué par une histoire et une géographie singulières. De la cathédrale de Strasbourg au quartier de la Petite Venise de Colmar, du château du Haut-Koenigsbourg au beffroi d’Obernai, l’Alsace regorge de joyeux architecturaux. Et du mont Saint-Odile au cœur du massif vosgien, de la plaine d’Alsace à la vallée de Kaysersberg, elle offre des paysages incomparables.

Emprunter la route des vins d’Alsace, mondialement connue, peut être une bonne façon de découvrir cette terre, son architecture et ses traditions, et de goûter à ses produits et à sa gastronomie. Parce que l’Alsace est aussi et surtout une région dont les produits du terroir (notamment les fraises, les quetsches et le miel), les spécialités culinaires et les bons vins vous raviront. La choucroute bien sûr, mais également le baeckeoffe et la tarte flambée, les fromages dont le fameux munster et le bargkass, moins connu, les pâtisseries comme le kougelhopf : l’Alsace propose une cuisine à la fois authentique et conviviale !

Pour cette « Étape gourmande » en Alsace, Loïc Ballet reçoit Christine Ferber, de la Maison Ferber, artisan pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier et boulanger depuis plusieurs générations. Elle est célèbre pour ses confitures, y compris au-delà de nos frontières. Il reçoit également le fromager Bernard Antony : la fromagerie Antony, située dans le Sundgau, fournit près de 19 restaurants trois étoiles au guide Michelin. Bernard Antony revient sur son parcours et présente les nombreux fromages que l'on trouve en Alsace.

Jean-Noël Dron, du Clou, un winstub proche de la cathédrale de Strasbourg, nous parle de son établissement, si caractéristique de l’Alsace : "Le winstub est à Strasbourg ce que le bouchon est à Lyon". Nathalie Freyburger, du Domaine Marcel Freyburger, vigneron récoltant à Ammerschwihr nous présente les vins bio que produit le domaine.