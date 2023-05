L'élégance des crustacés

Des langoustines aux écrevisses, les crustacés se dégustent à l’occasion des fêtes mais aussi tout au long de l’année, en bord de mer ou pour cette saveur iodée qui les caractérise. Nathalie Helal nous invite à les découvrir, de la pêche à l’assiette.

Parmi les crustacés, le homard est l'un des plus savoureux

« Sur la plage abandonnée / Coquillages et crustacés / Qui l'eût cru ! déplorent la perte de l'été… » : les paroles chantées par Brigitte Bardot nous reviennent volontiers en tête quand on pense aux crustacés, symbole des bords de mer et de délicieuses saveurs.

Nathalie Helal consacre une Étape gourmande aux crevettes, langoustines, gambas et homards du côté mer, et écrevisses côté rivière, des conditions de leur pêche jusqu’à nos assiettes.

À l’abri derrière une carapace, dotés d’antennes ou de pinces souvent redoutables, les crustacés sont vendus vivants ou cuits, pêchés au filet, extraits d’un vivier ou stockés sur de la glace. Beaucoup sont l’objet d’élevages intensifs, parfois situés à l’autre bout du monde, et certains rentrent dans la catégorie des espèces menacées.

Des langoustines aux écrevisses, ils se dégustent à la vapeur ou à la poêle, au court-bouillon ou encore à la plancha voire au barbecue. Leur saveur fine et iodée fait des miracles dans des sauces du répertoire de la gastronomie française, et leurs atouts nutrition cochent toutes les cases du régime idéal.

« Nous reviendrons faire la fête aux crustacés / de la plage ensoleillée… » ainsi que le suggèrent les derniers mots de La Madrague !

Les invités de Nathalie Helal sont :

- Pierre Chomet, chef du restaurant Ambos , ouvert il y a quelques mois, un restaurant français avec des touches asiatiques et sud-américaines, situé au 38, rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement de Paris, qui cuisine à quatre mains avec sa femme Cristina ;

- Alice Arnoux, cheffe du Perchoir , un restaurant situé au 14, rue Crespin du Gast, dans le 11e arrondissement de Paris, en plein Ménilmontant, et en résidence jusqu’à la mi-juillet ;

- Arnaud Vanhamme, Meilleur Ouvrier de France poissonnier-écailler, représentant de la 4e génération de poissonniers, qui a un magasin , 103, rue de la Tour dans le 16e arrondissement de Paris.