La Charente-Maritime, un pays de gourmands et de gourmets !

La Charente-Maritime, de La Rochelle à Royan, est très largement tournée vers l’océan, avec ses stations balnéaires, ses plages magnifiques et ses îles. Sa cuisine, fondée sur les produits de la mer, mais aussi sur ceux de la terre, est un régal pour gourmands et gourmets !

La Charente-Maritime est un département marqué par son littoral qui s’étend sur 463 km. La Rochelle et Royan, l’île de Ré, l’île d’Oléron mais aussi des îles plus petites comme l’île Madame ou l’île d’Aix sont autant d’endroits où la mer et la terre se mêlent et donnent à voir une nature exceptionnelle, comme les marais salants. L’histoire y est également très présente et l’on peut visiter de nombreuses églises romanes à Saintes, Jonzac ou Talmont-sur-Gironde, admirer les Trois Tours emblématiques de La Rochelle et l’impressionnante Corderie royale à Rochefort.

C’est ce même mélange entre océan et terre qui caractérise les spécialités culinaires de la Charente-Maritime. Les huîtres, consommées chaudes ou froides, et les fruits de mer, notamment la crevette impériale et la moule de Bouchot (dégustée en éclade ou en mouclade) sont ainsi des incontournables. Mais ils sont volontiers associés à d’autres produits du terroir, comme les pommes de terre de l’île de Ré, les grillons de porc, les cagouilles (des escargots petit-gris) ou le pineau des Charentes pour une gastronomie aux saveurs incomparables.

Pour cette « Étape gourmande » entre terre et mer, en Charente-Maritime, Loïc Ballet reçoit le chef Grégory Coutanceau, à la tête de deux restaurants à La Rochelle, d’une école de cuisine et sommellerie et d’un restaurant à Rochefort, Vivre(s), où il propose une carte de mets exclusivement cuits au charbon de bois. Loïc Ballet reçoit aussi Marion Carles qui nous présente La Route des saveurs maritimes, qui propose des adresses de restaurants et de cabanes, dont les produits maritimes sont issus des productions et criées locales.

Fabienne Delerue, de La Petite Kabane à Rochefort, nous présente le menu gourmand de son établissement et Nadia Quillet, de la cabane Les Marais de Salamine, à Dolus-Oléron, nous parle de son métier de productrice d'huîtres diploïdes, crevettes impériales et salicornes sur l’île d’Oléron, où elle possède des marais familiaux.

Nathalie Helal, historienne de la gastronomie, présente « L’étape gourmande sur la route du Tour ».