La fête de Pâques est aussi celle du chocolat et des fameux œufs de Pâques ! Nathalie Helal nous raconte les origines de cette tradition et nous fait découvrir de délicieuses et merveilleuses créations en chocolat réalisées pour l’occasion.

La chasse aux œufs de Pâques en chocolat est souvent attendue avec impatience par les petits comme les grands © Getty - shorrocks

En ce week-end pascal, impossible de ne pas évoquer les traditions gastronomiques qui lui sont attachées, et parmi elles celle des œufs de Pâques et de la chasse aux œufs qu’attendent avec impatience les enfants. C’est ainsi un temps fort pour les professionnels du chocolat, puisque 15 000 tonnes de chocolat sont écoulées durant cette période, pour un montant de 205 millions d’euros. Chocolats moulés, petits œufs et confiseries en chocolat ont les faveurs des Français, qui les achètent en supermarchés ou directement auprès de leurs artisans préférés. Depuis le premier œuf, créé probablement au XVIIIe siècle, avec une simple coquille évidée et remplie de chocolat, ces douceurs exquises ont fait leur chemin, jusqu’à devenir pour certaines de véritables sculptures, vendues en éditions limitées. À réécouter Le chocolat des grandes maisons de tradition En compagnie de ses invités, Nathalie Helal se penche sur les bassines en cuivre des chocolatiers-confiseurs et nous fait découvrir la subtilité et la difficulté du travail de ces magiciens du chocolat. Nahalie Helal et ses invités : Catherine Vaz, Christelle Brua, Nicolas Cloiseau et Thierry Lalet © Radio France Les invités : - Christelle Brua, ex-cheffe pâtissière de l’Élysée, qui aujourd’hui démarre une nouvelle aventure en ouvrant une chocolaterie, Madame Cacao , située au 10, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement de Paris. - Catherine Vaz, directrice générale de la Maison Fouquet , une entreprise artisanale fondée en 1852, réputée pour ses chocolats, confiseries et pâtes de fruits d’exception, située au 23, rue François 1er dans le 8e arrondissement de Paris. - Nicolas Cloiseau, chef exécutif de la célèbre Maison du Chocolat , fondée par Robert Linxe, est également Meilleur Ouvrier de France 2012. - Thierry Lalet, l’un des plus grands artisans-chocolatiers bordelais, sa maison Saunion est très ancienne elle aussi, puisqu’elle remonte à 1893, et elle est classée Entreprise du Patrimoine vivant. Il est également le président de la Confédération nationale des Chocolatiers et des Confiseurs .