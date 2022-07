La Corrèze, la tradition au coeur

La Corrèze, que l’on dit volontiers secrète, recèle de véritables joyaux à découvrir absolument : des sites naturels et architecturaux à couper le souffle, tels que les cascades de Gimel et le marais du Brezou, les Pans de Travassac, la cathédrale de Tulle ou bien encore le château de Sédieres.

Mais la Corrèze, c’est aussi un patrimoine culinaire et des recettes que l’on se transmet de génération en génération. Connaissez-vous le tourtou, une fine galette de sarrazin qui remplaçait autrefois le pain ? La mique, une boule de pâte levée pochée dans un bouillon ? Les farcidures, des boules de galettes de pommes de terre râpées cuites dans un bouillon de petit salé et d’andouilles ? Le millassou, une galette de pommes de terre râpées ? Véritable institution corrézienne, la tête de veau, avec ou sans sauce gribiche, témoigne également de la qualité des produits du terroir.

Pour cette « Étape gourmande » en Corrèze, Loïc Ballet reçoit Myriam Vasseur, des Vignes et Vergers de Corrèze, producteurs notamment de vin paillé, de noix du Périgord et de pêches, et Agnès Donzeau, responsable du syndicat de défense de l’OAP Pomme du Limousin, qui nous présente les bons produits de Corrèze. Il s’entretient aussi avec Antoine Hartmann, du restaurant Le Maraîcher, à Collonges-la-Rouge, qui cuisine à partir de ses propres fruits et légumes, et Stéphanie Coulange de la Brasserie des Anges à Chamboulive, qui utilise une méthode artisanale et ancestrale.

Loïc Ballet et ses invitées Myriam Vasseur des "Vignes et Vergers de Corrèze" à Queyssac Les Vignes et Agnès Donzeau, responsable du syndicat de défense de l’AOP Pomme du Limousin © Radio France

Nathalie Helal, historienne de la gastronomie, présente « L’étape gourmande sur la route du Tour ». Elle se trouve aujourd'hui à Morzine, et nous présente l'Abondance, le fromage des montagnes savoyardes.