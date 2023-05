La cuisine d'Annecy

La cuisine que l’on peut apprécier à Annecy ne se réduit pas aux spécialités montagnardes. Fort d’un terroir riche et varié, la région offre aux gourmets de nombreux trésors que Nathalie Helal nous invite à découvrir.

En Haute-Savoie, Annecy et ses environs regorgent de bons produits et de bonnes adresses pour les gourmets : la gastronomie y est en effet un art, très loin des clichés.

Fondues, raclettes et tartiflettes plébiscitées par les touristes sont récentes et ne composent qu’une infime partie d’un savoir-faire local et du développement culinaire savoyard.

Légumes et fruits, des potagers et des bois, champignons, épices comme le genièvre, le carvi et le safran, gibier et poissons du lac, et plantes aromatiques aux variétés innombrables régalent les habitants et les visiteurs d’une région qui compte autant de restaurants étoilés que la capitale.

Pour nous faire découvrir ces trésors régionaux, Nathalie Helal est en compagnie des chefs et artisans annéciens les plus réputés :

- Franck Derouet, chef et co-directeur du Clos des sens , un restaurant triplement étoilé, situé à Annecy, qu'il a repris avec son associé sommelier Thomas Lorival ;

- Maxence Baud, à la tête de la Maison Baud , une entreprise de charcuteries et de salaisons artisanales, fondée en 1932 et située à Villaz, en Haute-Savoie ;

- Pierre Gay , fromager-affineur, MOF depuis 2011, maison très ancienne, créée par son grand-père en 1935, située à Annecy, au 47 rue Carnot ;

- Ludovic Roche, à la tête de la Distillerie du Saint-Esprit , une maison artisanale qui fabrique des eaux-de-vie locales et d’autres spiritueux, située à Annecy, au 8 bis, route des Creuses.