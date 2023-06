Placée sous le signe du mélange terre et mer, la cuisine du Pas-de-Calais est à l’image de celle du Nord, chaleureuse et conviviale. Elle est pourtant encore trop méconnue. Nathalie Helal nous invite à en découvrir les produits et les spécialités.

La Grand-Place d'Arras, préfecture du Pas-de-Calais, est un endroit privilégié pour goûter à la cuisine de ce département et à ses spécialités © Getty - Tibor Bognar

Chaleureuse, conviviale, marquée par une grande diversité de produits, la cuisine du Pas-de-Calais est placée sous le signe du mélange terre et mer : les poissons, frais, salés et fumés nourrissent la population depuis des siècles, en même temps que le lapin, la betterave, les endives ou la pomme de terre. À écouter De Lille à Saint-Valery-sur-Somme : recettes du Nord, pain au levain bio et gâteau battu picard Les influences des guerres et des courants migratoires ont laissé leur empreinte ici aussi avec des épices comme la cannelle ou le genièvre. Mais le sucre, et l’appétence pour le sucré-salé en général est aussi une des grandes caractéristiques d’une gastronomie méconnue, à découvrir au menu cette l'Étape gourmande. Pour nous la présenter et nous inviter à en goûter les spécialités, Nathalie Helal est entourée de producteurs et d'un restaurateur de la région : - Pascal Duforest est exploitant agricole, spécialisé dans l’endive de pleine terre, la Ferme aux chiconnettes, basée à Achiet-le-Petit, et il est accessoirement ancien pâtissier-chocolatier ; - Philippe Fromentin est directeur de l’entreprise de fumaison et salaison JC David, qui existe depuis plus de cent ans, une maison située à Boulogne-sur-Mer ; - Lionnel Persyn est responsable d’une distillerie de genièvre fondée en 1812, la distillerie Persyn, située à Houlle, non loin de Saint-Omer ; - Sébastien Kochman est le chef et fondateur de Cool K’cahuète, un restaurant nomade convivial, situé sur la Côte d’Opale, 1 chemin de Ningles à Équihen-Plage.