La cuisine généreuse et parfumée d'Aurélie Saada

Aurélie Saada est l'invitée de Nathalie Helal pour évoquer la cuisine qu'elle aime : une cuisine pleine de saveurs et de couleurs

Aurélie Saada, ex-Brigitte, a sorti un album solo, "Bomboloni", où la cuisine est présente autant qu’elle l’est dans la vie de la chanteuse. Elle est dans « L’étape gourmande » pour nous raconter la cuisine qu’elle aime : généreuse et savoureuse.

On connaît la belle voix d’Aurélie Saada (ex-moitié du groupe Brigitte), son corps sinueux et sexy, son sourire charmeur qui respire la gourmandise. Mais sait-on qu’elle est une vraie fan de cuisine ?

Son premier album solo s’appelle Bomboloni, du nom de ce beignet italo-tunisien chaud et croquant. Dans ses chansons, mais aussi dans son premier long-métrage, Rose, réalisé en 2021, et encore plus sur son compte Instagram, Aurélie Saada cuisine comme elle respire…

En robes à paillettes, dénichées dans des friperies, mélange de Dalida et de Rita Hayworth, mais sans les drames ni les larmes, elle confectionne sous nos yeux et en musique des friandises typiques de sa culture juive tunisienne, montecaos par-ci, kakes ou yoyos tunisiens par-là…

Pour évoquer cette cuisine parfumée et haute en couleur, « qui dans ses veines bat et respire », comme elle l’a écrit dans sa très jolie chanson Tunisie, qui de mieux que la personnalité solaire et généreuse d’Aurélie Saada ?