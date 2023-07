Quand on aime autant voyager que cuisiner et bien manger, comment faire ? En ce début d’été qui invite à prendre le large, Nathalie Helal nous propose toutes les bonnes astuces de la cuisine itinérante.

Avec l’été et les vacances qui s’annoncent, on a envie de prendre le large, de s’évader et de se lancer sur les routes, maritimes ou terrestres, pour prendre un repos bien mérité.

Mais quand on aime autant voyager que cuisiner et bien manger, il n’est toujours simple de concilier ses passions. En effet, comment faire pour cuisiner dans un espace parfois minuscule et peu équipé ? Comment acheter les ingrédients nécessaires, les stocker, les entreposer pour qu’ils restent frais sans déborder sur l’espace vital ? Comment bien se nourrir et nourrir sa famille ou ses amis en se régalant sans passer des heures à cuisiner ?

La cuisine itinérante est à découvrir, et avec elle ses astuces et bonnes idées pour que voyager puisse rimer avec cuisiner et se régaler. En compagnie de ses invités adeptes des voyages en mer et du camping-car, Nathalie Helal nous présente cette cuisine qui sent bon les vacances et le grand air.

- Philippe Asset, photographe, styliste culinaire et auteur, vient de publier Cuisiner en bateau. Boat cooking, 100 recettes pour prendre le large aux éditions Solar (livre bilingue) ;

- Marion Chibrard, styliste culinaire et bloggeuse, tient un blog : The Flying Flour , et son livre, paru il y a quelques mois, s'intitule Cuisiner en camping-car, 80 recettes à faire sur la route, aux éditions Solar .