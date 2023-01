La cuisine japonaise : un voyage pour les sens

La cuisine japonaise est très variée et sollicite tous les sens

Les sushis et les sashimis sont loin de représenter toute la variété et la richesse de la cuisine japonaise. Nathalie Helal nous emmène à la découverte de cette gastronomie où tous les sens sont convoqués.

On a tendance à réduire la cuisine japonaise aux sushis et autres poissons crus accompagnés de riz, ou encore aux yakitoris, ces brochettes de poulet cuites sur le grill, alors qu’elle est bien plus riche.

Fortement influencée par la Corée et la Chine, la cuisine japonaise comprend en effet une grande variété de produits, plus de 1 500, avec le riz comme élément central. Simplicité, présentation et saisonnalité sont les trois mots qui la décrivent le mieux.

Partout, dans le monde, la cuisine japonaise est respectée et appréciée, et en particulier, pour la préparation et la présentation des aliments qui sont considérés comme un art.

Découvrir cette gastronomie qui se dégustent avec les 5 sens, le goût, le toucher, la vue, l’ouïe et l’odorat, est un voyage et un dépaysement.

Pour cette Étape gourmande japonaise, Nathalie Helal reçoit quelques-uns des meilleurs représentants en France de cette cuisine : Adrien Albou, co-fondateur de l’excellent restaurant Hando à Paris, Alexis Markovitch, doctorant et chercheur en pratiques culinaires japonaises, Éric Trochon, MOF chef et propriétaire du restaurant Solstice à Paris, et enfin Marina Menini, franco-japonaise et créatrice d’Atelier Doma, une enseigne consacrée à la coutellerie japonaise à Paris.