La Dordogne, un fleuron de la gastronomie française

Le village de Brantôme, "La Venise du Périgord", est typique de la Dordogne : on peut y visiter son abbaye et y déguster de bons produits locaux au bord de l'eau

La Dordogne offre des sites magnifiques. De Sarlat à Bergerac, vallées, rivières et jardins, grottes préhistoriques et bastides médiévales, jalonnent ce département, au cœur du Périgord. La Dordogne, c’est aussi un terroir, celui de la truffe et du foie gras, et une gastronomie d’exception.

Découvrir la Dordogne et le Périgord, c’est plonger au cœur de la nature et de l’histoire, de la préhistoire au Moyen Âge. C’est là que l’on peut descendre en canoë les cours de la Dordogne et de la Vézère. C’est là que l’on peut admirer les grottes de Lascaux et le gouffre de Proumeyssac, le château de Beynac et celui de Castelnaud, ainsi que les bastides médiévales perchées en haut des falaises.

Découvrir la Dordogne et le Périgord, c’est aussi rencontrer un terroir, déguster ses produits et ses spécialités, comme la truffe noire, la noix et la fraise du Périgord, l’omelette aux cèpes, le foie gras d’oie et le confit de canard, l’"arlequin de Carlux", ses vins, comme le monbazillac et le pécharmant. De Sarlat-la-Canéda à Bergerac, de Nontron à Périgueux, on vous présente les meilleures spécialités de la Dordogne et les bonnes adresses de ce département, haut lieu de la gastronomie française.

Pour cette « Étape gourmande » au cœur de la Dordogne, Loïc Ballet reçoit Florian Boucherie, de la ferme-auberge La Garrigue Haute à Prats-de-Carlux. Martin Walker, écrivain britannique (il est notamment l'auteur de romans policiers), véritable ambassadeur du Périgord, est aussi son invité : il partage avec nous ses meilleures expériences gastronomiques. Françoise Chabrol, de Chez Chabrol, un restaurant familial situé à Sarliac-sur-l'Isle au nord-est de Périgueux, nous présente son menu du jour. Et le pêcheur Patrick Cecchetto, de L’Échappée du pêcheur, nous emmène en balade au fil de l'eau, sur la Dordogne.

"L'étape gourmande" en Dordogne avec Florian Boucherie de la ferme-auberge La Garrigue Haute à Prats-de-Carlux © Radio France

Quelques-uns des produits de la ferme-auberge de "La Garrigue Haute" de Florian Boucherie © Radio France

Nathalie Helal, historienne de la gastronomie, présente « L’étape gourmande sur la route du Tour ».