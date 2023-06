La folie des glaces

Le retour des beaux jours et de la chaleur donne envie de manger des glaces. Parfums variés, textures et secrets de fabrication : Nathalie Helal nous dit tout sur les glaces, pour les savourer avec encore plus de plaisir.

Si on apprécie les glaces toute l’année, il faut bien avouer que l’arrivée des beaux jours et des chaleurs estivales nous invite plus que jamais à en manger. Savourées au détour d’une balade ou bien en dessert à la maison ou au restaurant, les glaces et les sorbets font le bonheur des grands comme des petits !

Contrairement à ce qu’on imagine, les délices glacés n’ont pas attendu la technologie moderne pour être dégustés dans le monde entier, des Romains de l’Antiquité aux Chinois et aux Arabes.

Aujourd’hui, les glaces et les sorbets se distinguent par leurs parfums, leurs textures et leurs déclinaisons de plus en plus ludiques.

Pour cette Étape gourmande , qui nous met l’eau à la bouche tout en nous offrant un bain de fraîcheur irrésistible, Nathalie Helal dévoile tous les secrets de fabrication des glaces en compagnie des meilleurs glaciers et pâtissiers :

- Pierre Hermé , meilleur pâtissier du monde, connu et célébré aussi bien en France qu’au Japon et aux États-Unis, a inventé un univers de goûts, de sensations et de plaisirs, avec une devise qui lui est chère, « Le plaisir pour seul guide », il fabrique aussi des glaces aux parfums audacieux ;

- Lionel Chauvin, petit-fils de Raymond Berthillon, le fondateur de la célèbre maison de glaces parisiennes, a créé il y a deux ans la marque Enzo et Lily , des glaces artisanales plus créatives les unes que les autres, son magasin lui sert aussi d’atelier, il est situé au 2, rue Auguste Maquet dans le 16e arrondissement de Paris ;

- Daniela Fu, créatrice du Café Isaka , situé au 9, rue Thérèse dans le 2e arrondissement de Paris, c’est une nouvelle adresse qui propose son savoir-faire d’artisan-glacier avec une double-culture, franco-asiatique.