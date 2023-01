La France, le pays des fromages

Vicki Jauron Babylon and Beyond Photography

Du comté au maroilles, en passant par le brie, la tomme ou encore le cantal et le rocamadour, les fromages dessinent une carte de France aussi variée que savoureuse. Nathalie Helal nous emmène à la découverte des fromages et des fromagers de nos terroirs.

« Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromages ? », se serait plaint le général de Gaulle. Derrière l’anecdote, c’est aussi l’identité régionale de nos terroirs qui est en jeu : les amateurs de brie sont-ils les mêmes que ceux qui adorent le saint-nectaire ou se régalent de maroilles ? Êtes-vous fan de pâte pressée, de pâte fraîche, de pâte molle, ou ne jurez-vous que par les pâtes dures ?

Quels que soient nos goûts, nous sommes nombreux à nous rendre chez un artisan-fromager dès que nous en avons la possibilité. Car le fromage est malheureusement en train de devenir un luxe…

Comment les artisans-crémiers fromagers luttent-ils pour préserver la tradition de ce mets adoré des Français ? Quel avenir pour ces professionnels et comment assurer la relève ? Comment défendre le fromage, et les produits laitiers en général, contre les dérives et les excès de la mondialisation et de la pasteurisation, exigée par nos amis anglo-saxons ?

Pour répondre à ces questions, Nathalie Helal est avec Annick Polese, propriétaire d'une fromagerie, bien connue des Lyonnais, L’Art des choix, dans le 7e arrondissement de Lyon, également présidente de l'UFAURA (Union des Fromagers Auvergne-Rhône-Alpes) et l’organisatrice de la Coupe de France des Fromagers, qui se déroule au SIRHA, le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie, et de l'alimentation à Lyon le 23 janvier 2023.

Elle reçoit également Clément Sauval, artisan-crémier-fromager, créateur de la fromagerie Cottage à Talmont Saint-Hilaire (Vendée) et candidat de cette édition 2023 de la Coupe des Fromagers, ainsi que David Bazergue, délégué général des Fromagers de France, une fédération située à la Maison des Fromagers, dans le 1er arrondissement de Paris.

Thibaut Dupas, petit-fils d’éleveurs de chèvres et producteurs de fromage, créateur de la Fromagerie du Louvre, dans le 1er arrondissement de Paris est aussi l'invité de cette Étape gourmande tout entière consacrée à nos fromages.