La galette des rois, entre tradition et création

Chaque début d’année voit les bûches de Noël très vite remplacées : la galette des rois est en effet une tradition incontournable des repas et goûters du premier week-end de janvier, pour l’Épiphanie.

Ce grand classique de la pâtisserie, composé de feuilletage et de crème d’amandes, dans la partie nord et nord-est du pays, en forme de couronne et en pâte briochée garnie de fruits confits plus au sud, possède une histoire qui remonte à l’Antiquité.

Mais la galette des rois est aussi une vitrine du savoir-faire pâtissier, alors que les variantes à cette garniture aux amandes sont de plus en plus nombreuses.

Quelles sont les clés de son succès ? De quoi se composent sa pâte et la célèbre crème frangipane qui la garnit ? Comment les décors, les fèves, et même les couronnes sont-ils imaginés par les pâtissiers ? Enfin, comment faire son choix parmi une offre aussi pléthorique que celle des bûches, tout en restant proche de la tradition ?

Pour répondre à ces questions, Nathalie Helal est en compagnie de grands pâtissiers et d’un boulanger-pâtissier venus nous présenter leurs magnifiques créations : Pierre Hermé, Jeffrey Cagnes, chef pâtissier, Nicolas Cloiseau, chef exécutif de la Maison du Chocolat et MOF chocolatier, et Julien Cantenot, artisan-boulanger à l’Atelier P1 à Paris.